Берлин, , 10:43 — REGNUM Главные неудачи во время своего нахождения на посту президента США назвал бывший американский лидер Барак Обама. Он рассказал об этом 18 ноября в интервью немецкому телеканалу Ntv.

«В области внешней политики мне все ещё причиняет страдания трагедия в Сирии», — сказал экс-президент США.

Также он уточнил, что в период т.н. «арабской весны» вначале в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, а потом, как отметил Обама, «начала также разваливаться Сирия».

«Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали», — посетовал он.

Кроме этого, Обама назвал своей неудачей то, что его популярность не была распространена в Демократической партии США.

«И даже после моего переизбрания мы не отыграли большинство в Конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов», — добавил бывший американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в появившейся 17 ноября в продаже новой книге экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land) последний сообщил, что недостаточное число военных баз и союзников препятствуют России в том, чтобы у нее был статус сверхдержавы.