Уфа, , 10:44 — REGNUM Победитель кадрового проекта «Лидеры Башкортостана» Айрат Сабиров назначен заместителем министра Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Айрат Сабиров будет курировать организацию работы внутреннего водного, воздушного, а также железнодорожного транспорта в Башкирии.

Сообщается, что Айрат Маратович родился в Благовещенске в 1984 году. Стал выпускником Уфимского государственного авиационного технического университета. Сначала работал инженером на «Уфимском тепловозоремонтном заводе». На госслужбу перешел с должности замгенерального директора по логистике ООО «Башминералресурс».

Новый заместитель является победителем кадрового проекта «Лидеры Башкортостана».