Москва, , 10:30 — REGNUM Президент РФ имел право оперативно использовать российских военных в Нагорном Карабахе без согласия Совфеда из-за того, что там погибли граждане РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

«Конечно же, в той ситуации, которая развивалась, она развивалась по трагическому сценарию, люди гибли, в конце концов погибли российские граждане — был сбит российский вертолет, президент имел полное право в соответствии с законом об обороне, в соответствии с постановлением Совета Федерации 2009 года в оперативном режиме использовать Вооруженные силы РФ», — отметил Клишас в ходе обсуждения.

«Сейчас мы видим, что президент в своем запросе ссылается на закон 1995 года о поддержании мира и безопасности (также сенатор согласен с позицией главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва о новых положениях Конституции), и в этой ситуации президент РФ, поскольку войска там могут находиться в течение длительного времени, получает согласие Совфеда, как это предусмотрено Конституцией», — заявил Клишас.

Совфед единогласно дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование Вооруженных сил за пределами территории страны с 10 ноября 2020 года.

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