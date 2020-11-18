Мишустин назвал условие повышения доходов России от экспорта
Повышение доходов России от экспорта и транзита станет возможным при помощи системы международных транспортных коридоров. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны создаётся система эффективного использования международных транспортных коридоров, самые важные из которых — это «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ», — сказал глава правительства.
Стартовала пленарная дискуссия «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность».
Мишустин назвал объёмы господдержки транспортной отрасли России
В транспортной отрасли России реализуются масштабные проекты, заявил 18 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».
«Развитие всех видов транспорта предусмотрено в рамках масштабных проектов, которые реализуются в последние годы. Это в первую очередь национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвуют 83 субъекта РФ, 105 городов. На государственную программу развития транспортной системы в бюджете этого года было предусмотрено более триллиона рублей», — сказал глава правительства во время приветственного слова.
Мишустин назвал самые масштабные транспортные проекты России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 ноября назвал наиболее масштабные транспортные проекты, реализуемые в России.
«Среди самых масштабных проектов последнего времени — Крымский мост», — сказал Мишустин на форуме «Транспортная неделя 2020».
Мишустин: этот год был очень непростым, транспортная отрасль серьёзно пострадала от распространения коронавируса и введённых в связи с этим ограничений.
Мишустин назвал Крымский мост одним из самых важных масштабных проектов, реализованных в последнее время.
Мишустин: министр транспорта Виталий Савельев не смог принять участие в форуме из-за положительного теста на коронавирус.
Также запланированы осмотр стендов выставки «Транспорт России», посвящённых реализации национальных проектов в сфере транспорта, ознакомление с презентациями инновационных проектов ОАО «РЖД» и инфраструктурных проектов международного аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Председатель правительства вручит государственные награды работникам транспортного комплекса.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступит на пленарной дискуссии «Транспорт России. Скорость, удобство и эффективность» в рамках XIV Международного форума «Транспорт России».