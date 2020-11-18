Повышение доходов России от экспорта и транзита станет возможным при помощи системы международных транспортных коридоров. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя — 2020».

«Для повышения доходов от экспорта и транзита грузов через территорию страны создаётся система эффективного использования международных транспортных коридоров, самые важные из которых — это «Европа — Западный Китай», «Север — Юг», Севморпуть, Транссиб и БАМ», — сказал глава правительства.