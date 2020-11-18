Уфа, , 10:20 — REGNUM В Башкирии намерены изменить конституцию республики. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике уже создана комиссия по разработке предложений о внесении изменений в конституцию Башкирии и законодательство республики из-за принятия поправок к Конституции РФ. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал соответствующий указ. Комиссию возглавляет председатель госсобрания региона Константин Толкачев.

По словам Толкачева, еще несколько месяцев назад стало очевидно, что нужно вносить изменения в республиканскую конституцию. В настоящий момент в соответствии с новой редакцией Конституции РФ форматируется всё законодательство России. А субъекты РФ подстраивают под него свою нормативную базу.

Толкачев отметил, что процесс изменения конституции Башкирии будет максимально открытым. И хотя основную работу будут проводить десять человек, каждый житель региона сможет принять участие в ней: все жители смогут через интернет направить в комиссию свои предложения. При этом комиссия постоянно будет оповещать людей об этой работе.

Сообщается, что на подготовку предложений по изменению республиканской конституции дано полгода.

Толкачев отметил, что, кроме этого, комиссия займется выработкой предложений по изменению регионального законодательства в целом. И эта работа уже начата.

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