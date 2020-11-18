Варшава, , 10:12 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп умеет «ставить правильные диагнозы», однако не способен к решению проблем. Об этом экс-президент Польши Лех Валенса заявил 18 ноября в интервью РИА Новости.

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«Нет! Потому, что Трамп был популистом, демагогом», — сказал он, отвечая на вопрос о том, стал бы он голосовать за Трампа, если бы принимал участие в выборах президента США.

«Но то, что касается диагноза, то и Трамп, и наши политики умеют ставить правильные диагнозы», — подчеркнул при этом Валенса, добавив, что все указанные им политики плохо решают проблемы.

При этом экс-президент Польши отметил, что Трамп и действующие польские власти способны добывать поддержку, говоря об изменениях, которых хотят люди.

«Они говорят, что будут изменения, Трамп говорит, что будут изменения, и пробовал что-то менять. Но менял плохо, выходил из различных организаций. Эти организации плохо работают? Я согласен. Но это не означает, что из них надо выходить», — добавил Валенса.

В то же время он выразил свое несогласие с мнением, что все выходцы из Польши голосовали в США за Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что в настоящее время у власти в Польше находятся «демагоги и популисты», ищущие виноватых «для оправдания собственных неудач».