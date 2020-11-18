Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Вопрос о размещении в Грузии военных баз с прибывшем в страну генеральным секретарем США Майком Помпео обсуждать не планируется, заявила член политсовета правящей партии «Грузинская мечта» Тея Цулукиани на брифинге.

«Этот вопрос в официальной повестке дня не стоит. И в неофициальной тоже. Во всяком случае, я не слышала такого. Это не то, что мы обсуждаем и рассматриваем сегодня», — ответила Цулукиани на вопрос журналиста.

Ранее группа из 50 грузинских экспертов опубликовала открытое письмо к Помпео, в котором говорилось, что военные базы США в Грузии будут полезны для обеих сторон.

Напомним, Помпео прибыл в Грузию 17 ноября с двухдневным визитом. По официальной информации, на встрече с руководством страны он планирует обсудить развитие сотрудничества Тбилиси и Вашингтона по разным направлениям. 18 ноября госсекретарь встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Георгием Гахарией и главой МИД Давидом Залкалиани.

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