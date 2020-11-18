Берлин, , 10:16 — REGNUM Россия и Китай намеренно политизируют вопрос о подсчёте количества нефти, ввозимой в КНДР, полагает постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, председатель комитета СБ ООН по контролю северокорейских санкций. Об этом он заявил журналистам 17 ноября.

Он отметил, что Россия и Китай сообщают комитету о ввезённой в Северную Корею нефти, указывая её количество не в баррелях, а в тоннах, чем усложняют Совбезу работу. По меньшей мере три года урегулирование вопроса о коэффициенте конверсии блокируют Россия и Китай.

«Хотя это не сложный для исправления вопрос, стало ясно, что обе делегации политизируют данную тему», — сказал Хойсген.

Дипломатический источник в постоянном представительстве России в ООН заявил, что российская сторона, следуя санкционным мерам СБ ООН в отношении КНДР, каждый месяц информирует санкционный комитет 1718 о поставках этому государству нефтепродуктов. Резолюции СБ не оговаривают единицы измерения. Россия и Китай указывают количество нефти в тоннах, в том числе потому, что это рекомендовано Международным бюро мер и весов.

«Сожалеем, что немецкие председатели Комитета 1718 политизируют этот сугубо технический вопрос и выносят его на обсуждение СБ, где ему совсем не место», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Он добавил, что внимание стоит уделять не этой, а другим проблемам, связанным с КНДР. Это, например, влияние санкций на гуманитарную обстановку в стране в условиях пандемии коронавируса.