Москва, , 10:03 — REGNUM В Госдуме приветствовали предложение Минтруда изменить условия единовременной выплаты накопительной части при выходе на пенсию.

«Это правильное решение и ведомство опередило законодательную инициативу» Справедливой России», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин.

Сейчас накопительную часть можно взять единовременно, сразу, и 95% людей так и поступают, что в среднем даёт им 40 тыс. — 60 тыс. рублей, отметил он, однако, правило работает лишь в случае, когда накопления не превышают 5% от ожидаемой суммы от разовых выплат.

Вместе с тем на пенсию выходит поколение 60-х, и там доля накоплений выше, то есть права на получение выплат нет.

«Минтруд предложил поднять планку вчетверо, до 20%. В частных пенсионных фондах с утра раздался крик, что все пропало. И это правда. У них все пропало. А у работающего класса — напротив, сохранилось», — подчеркнул Шеин в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд предложил проработать возможность резкого увеличения минимального размера пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу все, а ежемесячно и пожизненно.

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