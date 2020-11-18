Варшава, , 09:59 — REGNUM Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что «в Варшаве давно стало понятно, что заявлениям брюссельских политиков нельзя верить».

»Только вето может заставить Германию отказаться от механизма привязки выплаты денежных средств к верховенству закона», — заявил Калета. По его словам, привязка выделения средств ЕС той или иной стране с состоянием верховенства закона в ней — это «настолько политизированный и размытый вопрос», что любое политическое решение, которое не будет согласованно с Брюсселем, может быть подорвано финансовым шантажом с его стороны.

«В Варшаве давно стало понятно, что заявлениям брюссельских политиков верить нельзя», — подчеркнул замминистра. По его словам, в июле текущего года, когда проект бюджета еще обсуждался, польская сторона не была уведомлена, что он будет включать положение, связывающее выплаты странам-членам объединения с «уровнем соблюдения верховенства закона» в их внутренней политике.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».