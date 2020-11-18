Вильнюс, , 09:56 — REGNUM В конце первого дня своего визита в Литву президент Польши Анджей Дуда встретился с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернелисом. Глава правительства Литвы отметил, что тесным связям друг с другом и республик нет альтернативы. Об этом передает Polskie Radio 24.

Саулюс Сквернелис подчеркнул, что «Польша и Литва сильнее, когда они вместе». «Мы не можем допустить, чтобы это единство было нарушено», — отметил премьер-министр и добавил, что «польско-литовские отношения сегодня переживает лучшее время за несколько десятков лет».

Он также указал, что обеим странам следует продолжать реализацию стратегических инфраструктурных проектов и укреплять безопасность в регионе.

Литовский премьер и польский лидер в рамках мероприятия также затронули тему польского меньшинства в Литве и литовского меньшинства в Польше. Стороны подчеркнули, что в решении проблем национальных меньшинств в обеих странах важно соблюдать принципы взаимного уважения и доверия. Сквернелис выразил гордость тем, что за время его правления удалось восстановить хорошие отношения с Польшей, основанные на стратегическом партнерстве, добрососедстве и просто человеческой дружбе.