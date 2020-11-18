Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Помощник государственного секретаря США Роберт Дестро высоко оценил усилия Узбекистана по либерализации общества, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

17 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Робертом Дестро. Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

На встрече Камилов рассказал о реформах в Узбекистане, направленных на обеспечение прав человека, борьбу с коррупцией, свободу СМИ и искоренение принудительного труда.

Ранее Абдулазиз Камилов встретился с главой агентства США по международному развитию USAID Джоном Барсом.

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