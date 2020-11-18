Ереван, , 09:40 — REGNUM План дальнейшей работы правительства Армении, в котором содержится 15 пунктов, представил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующее сообщение 18 ноября размещено на странице политика в соцсети Facebook.

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"Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившейся ситуацию, однако я в то же время являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране. Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства», — говорится в сообщении Пашиняна.

При этом в числе предлагаемых главой армянского правительства мер — реставрация переговорного процесса в формате сопредседателя МК ОБСЕ о статусе Нагорного Карабаха, восстановление пострадавших на армянской территории жилых и общественных структур и объектов инфраструктуры, реформа вооруженных сил Армении, восстановление экономики республики после пандемии коронавирусной инфекции, а также реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заявление о своей отставке подал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян.