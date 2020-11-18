Москва, , 09:40 — REGNUM Законопроект о частном сыске, разработанный в Госдуме, даст частным детективам право получать необходимую информацию у МВД, ФСБ и других ведомств. Об этом пишет 18 ноября газета «Известия» со ссылкой на документ.

Разработал законопроект о детективной деятельности депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Проект закона подготовлен для внесения в нижнюю палату парламента.

«В настоящее время детективная деятельность регламентируется в одном законе с частной охранной деятельностью от 1992 года. Хотя две эти сферы практически не имеют ничего общего», — отметил Выборный.

Деятельность детективов, пояснил он, это разновидность розыскной, юридической работы, она заключается в сборе сведений в рамках оказываемых услуг. Законопроект определяет правовые отношения сторон, цели и принципы такой работы, порядок взаимодействия детективных организаций с правоохранительными органами и прочее. Контролировать работу детективов будет Росгвардия.

В Международной ассоциации детективов IAPD полагают, что общество в России пока не готово к активной работе частных сыщиков, а ведомства вряд ли быстро пойдут с ними на контакт.

«Даже если закон обяжет ведомства отвечать на запросы частных детективов, это еще не значит, что мы получим всю интересующую нас информацию», — рассказал президент IAPD Андрей Матушкин.