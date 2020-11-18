Тбилиси, , 09:33 — REGNUM Грузия является самым верным союзником Соединенных Штатов на Кавказе, и визит в Тбилиси государственного секретаря США Майка Помпео говорит о том, что Вашингтон ценит отношения с Тбилиси. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани журналистам.

«Сам факт, что визит состоялся, является очень важным посланием для нашей страны, для региона и указывает, насколько большое значение придают США стратегическому партнерству с Грузией. Факт, что Грузия в регионе является самым близким союзником для Америки, Грузия является самой крепкой опорой Соединенных Штатов», — сказал Залкалиани.

Он также заявил, что уровень стратегического партнерства между Вашингтоном и Тбилиси высок «как никогда». Глава МИД Грузии также отметил, что визит Помпео «крайне важен», так как в регионе сложилась непростая геополитическая обстановка.

Напомним, Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом 17 ноября. Сообщается, что он планирует встретиться с руководством страны и обсудить вопросы укрепления сотрудничества в разных сферах.

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