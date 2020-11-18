Киев, , 09:38 — REGNUM Послам стран Евросоюза представили инициативу «Крымская платформа» и пригласили принять в ней участие. Об этом сообщила 17 ноября пресс-служба МИД Украины.

С представителями стран ЕС встретилась первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она рассказала дипломатам о «нарушениях» прав человека в Крыму, о различных видах «дискриминации», которым якобы подвергаются жители полуострова, а также об «угрозе» свободе судоходства в Чёрном и Азовском морях.

Джапарова поблагодарила страны Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвала отреагировать на проведение Россией «незаконных» местных выборов в Крыму.

Чиновник также рассказала об украинской «Крымской платформе» и пригласила страны ЕС присоединиться к её работе, в частности принять участие в учредительном саммите, запланированном на первое полугодие 2021 года.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как на Украине произошёл государственный переворот. Идею о воссоединении с РФ одобрило подавляющее большинство участников референдума, проведённого в Крыму. Отметим, что украинская сторона не признала итоги референдума и продолжает считать полуостров своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что учредительный саммит «Крымской платформы» может состояться в мае 2021 года.

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