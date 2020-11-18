Владимир, , 09:00 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил лечиться от COVID-19 в Москве, чтобы не занимать койку в инфекционном госпитале своего региона. Так он объяснил свою госпитализацию в частную клинику столицы на своей странице в соцсети.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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»В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я», — написал Сипягин в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, о заражении коронавирусом Сипягин сообщил 13 ноября, 17 ноября стало известно о его госпитализации. И хотя слухи о том, что он направлен на лечение в Москву, появились ещё в первой половине дня, официально это долго не подтверждали.