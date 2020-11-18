Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Вашингтон приветствуют решение об освобождении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Об этом 18 ноября заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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«США приветствуют решение России отменить домашний арест Майкла Калви. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего разрешения оставшихся обвинений против него», — написал О'Брайен в Twitter Национального совета безопасности.

Он добавил, что обеспечение верховенства закона является очень важным для продвижения в американо-российских деловых отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвест-компании Baring Vostok Майкл Калви был задержан в феврале 2019 года и помещён под домашний арест. Он проходит основным фигурантом по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По данным следствия, организованная Калви схема позволила зачесть уступкой акций кредит на указанную сумму, полученный от банка компанией «Первое коллекторское бюро» (ПКБ).

Также фигурантами по делу проходят топ-менеджер Baring Vostok Филлип Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

12 ноября Верховный суд России освободил Майкла Калви, его партнёра Филиппа Дельпаля и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий.