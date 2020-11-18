Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Иски примерно от 30 человек с обвинением исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе в клевете подал в суд адвокат Бека Басилая. Об этом он, как передает агентство «Новости-Грузия», 17 ноября сообщил журналистам.

30 октября, за день до начала в Грузии парламентских выборов, Кобахидзе заявил на брифинге, что группа бывших силовиков якобы готовит «революционный сценарий» в стране. Секретарь партии передал в Службу государственной безопасности (СГБ) список имен тех, кто якобы в этом замешан.

«Честных людей: ветеранов войны, водителей такси, продавцов джинсов, вызывают и допрашивают, и обвиняют их в попытке вызвать беспорядки и дестабилизацию. Ираклий Кобахидзе распространял принципиально ложную, дискредитирующую этих граждан информацию», — сказал Басилая.

Адвокат добавил, что истцы намерены добиться от Кобахидзе опровержения распространённой информации, а также компенсации за моральный ущерб. Они требуют, чтобы политик заплатил им по 41 лари (около $12), что соответствует 41-му номеру партии «Грузинская мечта» в списке на парламентских выборах.

Стоит отметить, что в ходе многочисленных протестов в Грузии после выборов были случаи правонарушений среди активистов, но о массовых беспорядках не сообщалось.

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