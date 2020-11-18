Киев, , 08:44 — REGNUM Власти Ужгорода освободили предпринимателей I и II групп плательщиков от уплаты единого налога, а малый и средний бизнес — от уплаты земельного налога и аренды коммунального имущества. Об этом написал мэр города Богдан Андреев 17 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета.

«Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса», — сказал Андреев.

Депутаты горсовета направили обращение к правительству Украины с просьбой освободить на время действия карантинных ограничений представителей малого и среднего бизнеса от уплаты единого социального взноса — как за себя, так и за наёмных работников, а также продлить выплату помощи детям физических лиц предпринимателей.

Мэр Ужгорода добавил, что данные решения помогут людям «удержаться на плаву» в нелёгкое для них время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МВД Украины Артём Шевченко заявил, что недавние акции протеста предпринимателей у стен Верховной рады прошли без тяжёлых последствий. Он назвал столкновения протестующих с полицией «толкотнёй».

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