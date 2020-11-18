Скопье, , 10:39 — REGNUM Вечером 17 ноября на заседании Совета министров иностранных и европейских дел Евросоюза Болгария наложила вето на проведение первой межправительственной конференции ЕС и Северной Македонии, которая должна была положить начало переговорам о вступлении страны в ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в эфире македонского телеканала TV 21 назвал произошедшее «большой бедой для Европейского союза» и заявил, что данное решение привело его в отчаяние. Тем не менее политик подчеркнул, что его правительство по прежнему будет предпринимать попытки по выстраиванию диалога и дружеских отношений и не будет идти на конфликт.

По мнению македонского премьер-министра, решение заблокировать переговоры было принято болгарским руководством из-за близости выборов и не является выражением воли болгарского народа.

Глава болгарского МИД Екатерина Захариева в тот же день назвала три условия для того, чтобы в Софии одобрили проведение первой межправительственной конференции ЕС и Северной Македонии, которое должно стать началом переговоров о вступлении страны в ЕС. Это уступки Болгарии по вопросу о македонском языке, который считают диаклетом болгарского, исполнение соглашения о добрососедстве и «отказ от претензий Македонии на македонское меньшинство в Болгарии». По сути, Болгария призывает македонскую сторону отказаться от еще одной составляющей своей идентичности. Ранее, ради вступления в ЕС Македония пошла на смену названия.

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