Лондон, , 08:32 — REGNUM Лейбористская партия Великобритании восстановила членство своего бывшего лидера Джереми Корбина. Об этом сам Корбин написал в своём Twitter.

«Я рад быть восстановленным в Лейбористской партии», — написал он.

Корбин добавил, что их партии предстоит сплотиться, чтобы противостоять консервативному правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что британские лейбористы исключили бывшего лидера Джереми Корбина из партии за антисемитизм.

Отметим, лейбористов и лично Корбина обвиняют в антисемитизме много лет. До отставки Корбина с поста председателя это не являлось причиной для его преследований внутри партии.

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