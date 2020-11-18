Токио, , 08:24 — REGNUM Правительство Японии отказалось комментировать появившуюся ранее в СМИ Южной Кореи информацию о планах пригласить на Олимпиаду в Токио в 2021 году лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 18 ноября в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

«Хотели бы воздержаться от комментариев по этому вопросу», — сказал Като в ответ на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете «Чунан ильбо» об информировании южнокорейской стороны о соответствующих планах японских властей.

Като напомнил журналистам слова премьер-министра Ёсихидэ Суги, заявившего в парламенте о возможной личной встрече с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий на Олимпиаде в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться в 2021 году, являются хорошей возможностью провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе выступления в парламенте страны.

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