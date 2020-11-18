Тбилиси, , 08:08 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл с двухдневным визитом в Грузию вечером 17 ноября. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, госсекретаря встречали в аэропорту Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Келли Дегнан. В ходе визита Помпео планирует встретиться с руководством страны, а также с патриархом Грузинской православной церкви Илией Вторым.

Кроме того, сообщается, что в планах госсекретаря встреча с представителями общественных организаций. Встречи с лидерами оппозиционных партий в графике визита нет, и они запланировали на 18 ноября акцию протеста, в ходе которой хотят обвинить власти в «фальсификации» парламентских выборов.

Напомним, Помпео проводит «турне», в ходе которого уже побывал во Франции и в Турции. После Грузии он планирует отправиться в Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

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