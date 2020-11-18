Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США планирует до окончания 2020 года разработать правило, позволяющее американскому регулятору прекращать обращение (делистинг) на биржах страны акций компаний Китая «за несоблюдение порядка бухгалтерской отчётности Соединённых Штатов». Об этом со ссылкой на собственные источники 17 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что новое правило прорабатывается регулятором в соответствии с рекомендациями рабочей группы по финансовым рынкам при президенте США Дональде Трампе, в состав которой входят глава минфина Стивен Мнучин и председатель комиссии Джей Клейтон. Новое правило делистинга китайских компаний может вступить в силу уже в 2022 году.

Агентство подчёркивает, что такая активность комиссии в отношении китайских компаний «весьма необычна» в свете прогнозов на победу на президентских выборах в США демократа Джо Байдена. Традиционно регуляторы и правительственные ведомства в период передачи дел следующей администрации стараются воздерживаться от «резких движений».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские компании, акции которых торгуются на американских фондовых биржах, могут обязать передавать американским финансовым регуляторам документы внутреннего финансового аудита, которые ранее были недоступны властям США.

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