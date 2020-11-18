Симферополь, , 07:17 — REGNUM Объявляя об аресте самолетов российских авиалиний за полёты в Крым, Киев провоцирует Москву к встречным действиям — аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России. Об этом 18 ноября заявил журналистам постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

По его словам, сегодня в России остаются «многочисленные имущественные объекты украинских чиновников и крупного бизнеса», в том числе в пределах полуострова, и их «немало».

Мурадов отметил, что реализация идеи с самолётами может привести к тому, что «и чиновники, и украинские олигархи «отблагодарят» по достоинству киевских креативщиков».

Днём ранее, напомним, Украина «наложила арест» на 44 российских самолёта, которые летают в Крым. В России этот арест высмеяли и назвали «виртуальным», существующим в «больном воображении украинских руководителей мифической «Прокуратуры Автономной Республики Крым».

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