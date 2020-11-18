Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США разрешило использование экспресс-теста на выявление коронавирусной инфекции, который можно использовать самостоятельно на дому. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, тест от компании Lucira Health прошел необходимую сертификацию. При этом ранее управление одобряло различные тест-системы для самостоятельного использования, однако их результаты все равно направлялись в лаборатории для последующего анализа. Для этого теста отправку результатов в лабораторию признали необязательной и разрешили его использовать всем жителям США возрастом от 14 лет. Тем не менее набор можно приобретать только по назначению лечащего врача.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США превысило 11 млн человек. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали 246 тыс. пациентов.