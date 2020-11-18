Нью-Йорк, США, , 06:47 — REGNUM Заработная плата губернатора американского Нью-Йорка Эндрю Куомо увеличится с $225 тыс. до $250 тыс. в год с начала 2021 года, сообщает газета The New York Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, заксобрание еще весной 2019 года одобрило резолюцию о повышении уровня зарплаты губернатора и его заместителя. Все это происходит на фоне многомиллиардного дефицита в бюджете Нью-Йорка и крупных финансовых потерь из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом бюджетное управление штата Нью-Йорк прогнозирует дефицит бюджета на 2021 год на уровне $14 млрд. Таким образом, предполагают аналитики, в 2020 году дефицит составит $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские эксперты предположили, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо может занять пост генпрокурора США в случае избрания президентом Джо Байдена. По данным портала Axios, политиков связывают давние дружеские отношения.

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