Багдад, , 06:26 — REGNUM Иракские власти начали расследование в связи с обстрелом ракетами правительственного квартала в Багдаде, в результате которого погиб ребенок, сообщили в Госдепартаменте США.

«Насколько мы понимаем, правительство Ирака в настоящее время проводит расследование», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил, что за атакой могут стоять боевики, которых якобы поддерживает Иран. При этом в Пентагоне добавили, что от обстрела «зеленой зоны» не пострадал ни один американский военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел обстрел ракетами территории правительственного квартала в иракской столице Багдаде. В результате обстрела погиб ребенок, еще пятеро мирных жителей получили ранения.

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