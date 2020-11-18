Балтийск, Калининградская область, 18 ноября 2020, 06:36 — REGNUM Передача в состав Военно-морского флота (ВМФ) России новейшего малого ракетного корабля (МРК) проекта 22 800 «Одинцово» состоится 21 ноября в Балтийске. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В церемонии подъёма Андреевского флага на первом надводном корабле, оснащённом зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», примут участие представители командования ВМФ, Балтийского флота и руководства судостроительного завода «Пелла».
Напомним, что главным ударным вооружением малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр-НК». Пусковые установки этих ракет также пригодны для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».
Как сообщало ИА REGNUM, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приёмный акт государственных испытаний малого ракетного корабля (МРК) проекта 22 800 «Одинцово» — первого в ВМФ России надводного корабля, оснащённого зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».
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