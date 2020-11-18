Гонконг, Китай, , 05:35 — REGNUM Трое бывших депутатов законодательного совета Гонконга были задержаны полицией за попытки сорвать заседания парламента, передает радиостанция RTHK.

Задержанные представляют продемократическую оппозицию. В мае и июне этого года указанные лица в ходе обсуждения законопроектов об уважении гимна Китая разбрызгивали в зале заседаний жидкости со зловонным запахом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Китае приняли закон о квалификации депутатов Гонконга. Теперь гонконгских законодателей разрешено дисквалифицировать за пропаганду или поддержку так называемой «независимости» этого специального автономного района.

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