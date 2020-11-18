Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Почти половина (46%) американцев с правом голоса на выборах считают, что президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

Другая категория избирателей (32%), напротив, считает, что Трампу нужно уступить победу только в том случае, если «в конечном итоге, не сможет доказать» свои заявления о мошенничестве в ходе выборов.

Отмечается, что эту позицию разделяют, в том числе демократы — среди них в поддержку Трампа высказываются 21%. Другие 34% относятся к доле «независимых респондентов» и 45% — к республиканцам.

Опрос проводился в период с 13 по 16 ноября. В нём участвовали почти 2000 респондентов. Погрешность при таком опросе составляет не более 2%, отмечают в газете.

Читайте также: Суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа

Читайте ранее в этом сюжете: Обама высказался о выборах в США