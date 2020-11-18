Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирской области решено применять более жесткие меры по отношению к нарушителям режима повышенной готовности, действующего из-за коронавируса. Такое решение принято на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу в регионе уже оштрафовано 134 предпринимателя в сфере торговли, транспортных услуг, общественного питания — на 5,2 млн рублей. Деятельность ещё 92 предприятий и организаций была приостановлена.

В регионе определены сроки и объекты контрольных мероприятий по соблюдению ограничительных мер.

«На ближайшей неделе запланирована проверка минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров. Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приёма пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчётно-кассовых центров, колл-центров и УК, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать», — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

Отметим, что с мая 2020 года составлено 324 протокола по делам об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.