Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил в этом году не ехать в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на День благодарения, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в администрации главы государства.

По их данным, Трамп вместе с супругой решили отметить праздник в Белом доме. При этом сотрудники администрации не ожидали этого, так как сам американский лидер после выборов нередко заявлял о своем желании отдохнуть в поместье и поиграть в гольф. Таким образом, ожидается, что Трамп будет 26 ноября в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую неделю после окончания голосования на выборах президента в США Трамп дважды ездил играть в гольф и отсутствовал в Вашингтоне.