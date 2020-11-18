Москва, , 04:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин испытывает недостаток живого общения с людьми, а формат видеоконференций не позволяет его компенсировать полностью, сообщил 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи, — объяснил представитель Кремля. — И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно».

Песков отметил, что российский лидер работает в режиме, «растянутом по суткам», и, к примеру, «может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером ‑ и в час ночи, и в два ночи». Такой формат работы президента в Кремле считают привычным, он сохранялся до введения режима самоизоляции и продолжается сейчас.

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