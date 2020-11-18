Киев, , 04:44 — REGNUM Телефонные переговоры, посвященные поставкам на Украину вакцины от коронавируса, провели глава украинского минздрава Максим Степанов и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомтсва.

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Американская сторона заявила, что будет содействовать Киеву в налаживании связей с фармкомпаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения поставок в страну препаратов против SARS-CoV-2. Азар отметил, что этот вопрос является приоритетным для правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Максим Степанов рассказал, что Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Этого количества, по его словам, хватит для вакцинации 20% от численности населения страны.

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