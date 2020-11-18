Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отправил в отставку руководителя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности Криса Кребса. Об этом американский лидер объявил на своей странице в Twitter.

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«Недавнее заявление Криса Кребса по безопасности на выборах-2020 было крайне неточным, ведь в них были масштабные нарушения и фальсификации — включая голосующих мертвецов, недопуск на участки наблюдателей, сбои машин для голосования, менявшие голоса за Трампа на голоса за Байдена, голосование после закрытия участков. Поэтому Крис Кребс уволен с должности директора агентства по кибербезопасности и инфраструктуре, решение вступает в силу немедленно», — заявил Трамп.

Он добавил, что, вероятно, ведомство смогло защитить выборный процесс от вмешательства иностранных государств. Однако защитить выборы от фальсификаций со стороны демократов агентство не смогло.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд американского штата Пенсильвания отклонил иск предвыборного штаба Дональда Трампа по поводу нарушений на голосовании в городе Филадельфия. Суд утверждает, что все наблюдатели имели доступ к участкам, несмотря на заявления Трампа об обратном.

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