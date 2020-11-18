Минск, , 03:45 — REGNUM Лидера молдавской партии «Действие и солидарность» Майю Санду поздравил с победой на президентских выборах в Молдавии президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского главы.

В обращении к ней Лукашенко подчеркнул, что он рассчитывает на развитие двусторонних отношений через новые инициативы. Президент Белоруссии отметил, что Минск и Кишинев смогли накопить значительный опыт взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент Польши Анджей Дуда поздравил Майю Санду с избранием на пост главы Молдавии.

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