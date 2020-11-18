Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Телефонные переговоры с лидерами четырех стран — Израиля, Индии, Чили и ЮАР — провел кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, которого ранее несколько американских СМИ назвали победителем голосования. Об этом сообщает издание The Hill.

Политик принял от поздравления в победе на президентских выборах от чилийского и южноафриканского президентов Себастьяна Пиньеры и Сирила Рамафосы, а также премьер-министров Индии и Израиля Нарендры Моди и Биньямина Нетаньяху.

Байден подчеркнул его приверженность «обеспечению безопасности Израиля», отметил намерение «укрепить связи между США и Чили» и сообщил о планах «развивать стратегическое партнерство» Вашингтона с Индией и ЮАР.

Кроме того, в разговорах с Моди, Пиньерой и Рамапосой, американский политик заявил о готовности США к сотрудничеству в противостоянии пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Биньямин Нетаньяху в сообщении на своей странице Twitter уже поздравлял Джо Байдена с избранием на пост президента США.

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