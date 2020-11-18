Филадельфия, США, , 03:17 — REGNUM Верховный суд штата Пенсильвания (США) 17 ноября отклонил иск, поданный штабом президента США Дональда Трампа по поводу нарушений при выборах в Филадельфии. Это решение было опубликовано на официальном сайте суда.

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После того как главная часть требований по подсчёту голосов в штате штабом Трампа была снята, сторонники американского лидера обвиняли избирательную комиссию в том, что республиканцы изначально оказались в менее выгодных условиях, нежели демократы. В частности, их наблюдатели имели ограниченные возможности для контроля подсчёта голосов на избирательных участках в Филадельфии.

В решении верховного суда штата утверждается, что все наблюдатели имели возможность «следить, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом».

Ранее избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказался от главной части своих требований в рамках судебного расследования подсчёта голосов штата Пенсильвания. Так, в иске отсутствуют обвинения сотрудников избиркома в нарушении конституционных прав Трампа в ходе подсчёта голосов, в частности, путём недопуска республиканских наблюдателей на участки.

Как сообщало ИА REGNUM, история с подсчётом голосов на выборах президента США в американском штате Пенсильвания ещё не закончена — избирательный штаб кандидата от Республиканской партии продолжает борьбу более чем за 680 тыс. голосов.

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