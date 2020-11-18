Североморск, Мурманская область, , 02:46 — REGNUM Корабли Северного флота (СФ) ВМФ России — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов» — 17 ноября вышли в Баренцево море на очередные плановые учения. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В море корабли проведут ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне, отработают взаимодействие с авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота. Также экипажами будет отработана борьба за живучесть боевых кораблей на ходу и на стоянке, слаженность боевых расчётов при действиях в условиях зимней Арктики.

По завершению учений корабли СФ вернутся в главную базу флота — Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал Касатонов» 12 ноября провёл успешные боевые стрельбы главным ракетным комплексом «Калибр» по учебной береговой цели в Архангельской области.

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