Белград, , 02:48 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Сербии Сэм Фабрици на пресс-конференции 17 ноября заявил, что Брюссель уважает решение Сербии об объявлении военного нейтралитета, а также подчеркнул, что Белград внес большой вклад в механизм безопасности ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Если вы посмотрите на последние шаги Сербии и ее стратегию, то поймёте, что евроинтеграция является её национальным интересом. Мы, как ЕС, не ставим под сомнение военный нейтралитет Сербии, это суверенное решение государства, и мы уважаем это», — подчеркнул Фабрици.

Однако, как он указал, политический нейтралитет — это «нечто другое».

«ЕС не является политически нейтральным объединением. У нас есть свой четкий набор ценностей и интересов, и Сербия должна согласовать свою политику с принципами ЕС. ЕС продвигает принципы многосторонности как свою цель, и Сербия должна помочь в реализации этой задачи», — отметил Фабрици.

Напомним, сербское руководство ещё в 2007 году провозгласило военный нейтралитет, основываясь на практике европейского нейтралитета и на югославском опыте неприсоединения.

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