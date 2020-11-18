Белград, 18 ноября 2020, 02:48 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Сербии Сэм Фабрици на пресс-конференции 17 ноября заявил, что Брюссель уважает решение Сербии об объявлении военного нейтралитета, а также подчеркнул, что Белград внес большой вклад в механизм безопасности ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
Однако, как он указал, политический нейтралитет — это «нечто другое».
Напомним, сербское руководство ещё в 2007 году провозгласило военный нейтралитет, основываясь на практике европейского нейтралитета и на югославском опыте неприсоединения.
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