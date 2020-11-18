Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Частичный вывод американского военного контингента из Афганистана и Ирака не повлияет на эффективность борьбы с терроризмом в регионе, заявил врио главы Пентагона Кристофер Миллер в ходе брифинга.

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«Если силы террора, нестабильности и ненависти начнут прицельную кампанию по срыву наших усилий, то мы готовы задействовать все возможности, чтобы помешать им», — заявил он.

По словам Миллера, Соединенные Штаты не отказываются от защиты своих партнеров на Ближнем Востоке. Он также пообещал оказывать поддержку Ираку в борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 января 2021 года численность американского военного контингента в Афганистане и Ираке должна сократиться до 2,5 военнослужащих в каждой из стран. В настоящее время на иракской территории находятся 3 тыс. американских военных, на афганской — около 4,5 тыс.

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