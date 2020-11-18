Лима, , 02:47 — REGNUM Представитель правоцентристкой Фиолетовой партии Франсиско Сагасти, кандидатуру которого накануне одобрил перуанский парламент, 17 ноября принёс присягу в качестве президента Перу. Церемония приведения к присяге нового главы государства транслировалась на канале Конгресса (парламента) страны в YouTube.

Напомним, что 9 ноября Конгресс Перу проголосовал за импичмент главы государства Мартина Вискарры. Его должность занял спикер парламента Мануэль Мерино, который уже 15 ноября ушёл в отставку. По законодательству Перу Сагасти, который был избран спикером Конгресса, являлся следующим кандидатом на пост президента.

Очередные всеобщие выборы президента и парламента Перу должны состояться 11 апреля 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, пост президента Перу займёт представитель правоцентристкой Фиолетовой партии страны Франсиско Сагасти, кандидатуру которого одобрил перуанский парламент

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