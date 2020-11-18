Иерусалим, , 01:30 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

В ходе разговора Байден подтвердили намерения укреплять сотрудничество США и Израиля, а также обеспечивать его безопасность. Также политики договорились о личной встрече в ближайшее время. Отмечается, что сам премьер-министр Израиля назвал переговоры с американским кандидатом в президенты «теплыми»

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. При этом официально результаты выборов в Соединенных Штатах еще не оглашены.

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