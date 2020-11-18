Москва, , 01:22 — REGNUM Конфликтующие в Нагорном Карабахе стороны почти договорились о прекращении всех боевых действий в октябре 2020 года при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам российского лидера, переговоры на эту тему велись по телефону 19 и 20 октября с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — объяснил Путин.

Президент России добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе непосредственно перед объявлением перемирия была критической, поэтому проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно — из-за нехватки времени.

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