Иерусалим, , 00:55 — REGNUM Столкновения палестинцев с полицейскими произошло в израильской столице Иерусалиме, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, инцидент произошел в лагере для беженцев в города Каландия. В результате столкновений пострадали трое граждан Палестины, они получили ранения от применения нелетального оружия с резиновыми пулями. Также пострадал один из израильских полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения между палестинцами и военнослужащими армии Израиля. В результате столкновения 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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