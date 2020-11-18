Сараево, , 02:46 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович 17 ноября получил верительную грамоту от нового посла Франции в Боснии и Герцеговине Кристины Тоуди. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Обсуждая двусторонние отношения Боснии и Герцеговины и Франции, посол и боснийский чиновник согласились с тем, что они традиционно дружественны.

Посол выразила приверженность Франции долгосрочному партнерству двух стран и выразила поддержку европейскому и евроатлантическому пути Боснии и Герцеговины.

Джаферович поблагодарил за давнюю важную и активную роль Франции в восстановлении и развитии Боснии и Герцеговины. Он приветствовал решение Парижа расширить участие французского агентства развития в Боснии и Герцеговине, тем самым доказав приверженность Франции устойчивому развитию этой страны.