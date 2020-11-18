Тегеран, , 08:32 — REGNUM 17 ноября министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии, представляющего канадские интересы в этой стране, чтобы выразить протест канадскому правительству за нарушение гражданских прав иранских экспатриантов, проживающих в Канаде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На этой встрече посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне был проинформирован о протесте Ирана в отношении антигуманных мер канадского правительства и его лицемерия в отношении консульских прав иранских экспатриантов, проживающих в Канаде.

Иранские власти упомянули о лишении более 400 000 иранцев, проживающих в Канаде, возможности получать консульские услуги в течение последних лет и после закрытия канадского посольства в иранской столице.

Тегеран выразил сожаление по поводу безответственности канадского правительства в вопросе создания консульского учреждения для удовлетворения требуемых требований.

Махмуд Реза Хавари, бывший высокопоставленный иранский банкир, бежавший в Канаду после совершения крупного мошенничества, был приговорен к 30 годам тюремного заключения. Хавари бежал на американский континент после того, как в 2011 году всплыло финансовое мошенничество на сумму 2,6 миллиарда долларов.