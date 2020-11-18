Тегеран, , 09:09 — REGNUM 16 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании выразил соболезнования в связи с кончиной покойного главы МИД Сирии Валида Муаллема. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 ноября.

В своем послании председателю Совета министров Сирийской Арабской Республики Хусейну Арнусу иранский дипломат выразил сожаление по поводу этого печального события. Он отметил, что покойный сирийский министр сыграл важную роль в предоставлении услуг и защите сирийских национальных интересов и безопасности.

Министр иностранных дел Ирана также пожелал успехов сирийскому правительству и народу, а также терпения семье покойного сирийского чиновника.

По данным сирийских СМИ, Муаллем скончался 16 ноября в возрасте 79 лет. Он занимал пост министра иностранных дел Сирии с 2006 года. До назначения на пост министра Валид Муаллем занимал пост посла Сирии в США.